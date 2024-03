Juve, Orlando: “Allegri non può essere considerato un tecnico moderno”

Massimo Orlando ha parlato del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri: per il giornalista, l'allenatore non sarebbe un profilo moderno

Intervistato a Tv Play, Massimo Orlando ha parlato del tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri . Così come Josè Mourinho , per il giornalista i due allenatori non potrebbero essere più considerati tra gli allenatori più innovativi del calcio moderno. Ecco le sue parole:

"Allegri e Mourinho secondo me non possono più essere considerati tecnici moderni, poi è chiaro che se gli metti in mano una squadra piena zeppa di campioni sono bravi nella comunicazione e sono vincenti. Il calcio però è cambiato, il calcio è fatto di studio dell’avversario, dei movimenti sia Mou che Allegri questo non lo facevano più. Gli Xabi Alonso e i De Zerbi sono la nuova generazione di allenatori. Hanno tratti simili, quindi attaccare con tanti uomini, iniziare con la costruzione dal portiere e sempre con l’idea di tenere te il pallone”.