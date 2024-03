Juve, Orlando: “Ad Allegri consiglio di tornare a proporre il calcio di prima”

Orlando ha parlato del momento della Juventus: per il giornalista, Allegri dovrebbe riprendere a giocare con nella prima parte di stagione

Intervistato a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato del momento della stagione della Juventus. Per il giornalista, dopo il pareggio rimediato contro l'Empoli qualcosa sarebbe cambiato. La squadra avrebbe smarrito gli equilibri che avevano reso possibile di rimanere in scia dell'Inter. Inoltre, per uscire da questa situazione il tecnico avrebbe una strada percorribile. Ecco le sue parole: