Juve, alle origini della crisi: CR7, il COVID e l’inchiesta della Procura

Da Ronaldo al COVID: la crisi della Juve che ha portato alle dimissioni di Agnelli e tutto il CdA parte da lontano

redazionejuvenews

Sono le 22:15 circa del 28 novembre 2022: la Juve comunica le dimissioni di tutto il CdA, Andrea Agnelli compreso. Praticamente in contemporanea in Qatar Cristiano Ronaldo segna il gol (poi assegnato a Bruno Fernandes) che porta in vantaggio il Portogallo. Un evento quasi ironico visto che l'inizio della crisi bianconera parte propria nell'estate del 2018, con l'approdo di CR7 a Torino.

Chiariamoci: la situazione è ovviamente più complessa, ma il 10 luglio 2018 potrebbe essere la data spartiacque. In quel giorno il fenomeno portoghese passa dal Real Madrid alla Juve per la bellezza di 117 milioni di euro, a cui va aggiunto uno stipendio monstre. Una mossa ambiziosa quella della dirigenza bianconera (non apprezzata da Marotta, che da lì a poco se ne andrà) che provò il tutto per tutto: per vincere la Champions League serviva il migliore. A livello mediatico fu il colpo del secolo tanto che almeno inizialmente la mossa sembrò vincente. Poi però qualcosa andò storto.

Da una parte i risultati sul terreno di gioco non arrivarono mai. La Juve con CR7 non fece meglio della Juve senza di lui, anzi. A questo si aggiunse un imprevisto terribile come il COVID-19. Nel giro di pochi mesi le casse bianconere si svuotarono. Il bilancio economico delle ultime stagioni della Vecchia Signora è disastroso: -40 milioni nel 2018/19, -90 nel 2019/20, -210 nel 2020/21 e la stima per il 2021/22 è di circa -250 milioni. Per cercare di mantenere la società a galla la Exor, la "cassaforte" bianconera", è stata costretta a sborsare 700 milioni e Agnelli ha addirittura provato a fondare la Superlega. Niente da fare. L'inchiesta Prisma della Procura di Torino per le presunte plusvalenze e la cosidetta "manovra stipendi" sono stati il colpo di grazia. Un disastro annunciato che parte da lontano...