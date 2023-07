Juve, Ori: “Se Pogba va via sarebbe un bel risparmio”

Nino Ori è intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera per affrontare alcuni temi scottanti riguardanti la Juventus, in particolare di calciomercato. Ori ha esordito parlando delle possibili usciti in casa bianconera, tra cui quella di Paul Pogba. Ecco cosa ha detto: "Proviamo a mandare via gli esuberi, ma i buoni ci servono. Qui invece sembra che vadano via tutti, leggendo i giornali. Se Pogba se ne va, il contratto è durato un anno solo e sarebbe un bel risparmio. Però io spingo affinché rimanga. Perché con tutto quello che gli è successo l'anno scorso, molto per colpa sua, privarsene nel momento in cui può cominciare a tornare un giocatore determinante sarebbe una follia. Lui al 70% vale come tutti i nostri centrocampisti al 100%. Se torna motivato, non tornerà quello di prima ma è comunque forte e non lo lascerei andare via".