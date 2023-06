La Juve ha imposto un ultimatum e non intende scavallare la fine di giugno. Nel frattempo per il centrocampo non tramontano né Milinkovic-Savic né Frattesi anche se la concorrenza è tanta. Infine occhio al Sassuolo: in caso di cessione di Domenico Berardi, il bianconero Matias Soulé potrebbe fare al caso dei neroverdi all'interno dell'operazione Frattesi.