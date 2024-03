Juve, Ordine: “I miglioramenti nel gioco non sono premiati dal risultato”

Franco Ordine ha parlato dell'ultimo periodo in stagione della Juve: per il giornalista, i risultati non premierebbero la crescita di gioco

Sulle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha parlato delle ultime uscite della Juventus in Serie A. Ecco un estratto delle sue parole: "Nella fattispecie la Juve è reduce da un periodo di sette partite molto complicate. In particolare le ultime due con Napoli e Atalanta, in cui il gioco nettamente migliorato. Questi non è stato premiato però dai risultati. Eppure gli stessi feroci «giudici» dello stile calcistico allegriano oggi recitano la litania opposta: «Eh no, non si può giocar bene e non fare punti".