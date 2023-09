Juve, ora è Dusan al ‘centro del villaggio’: prove di rinnovo

La società potrebbe blindarlo chiedendogli di allungare di un altro anno (scadenza 2026) per alleggerire ancora di più il monte ingaggi. Al momento sembra esserci ottimismo rispetto al sì del giocatore. Finito nella lista dei partenti, ora Vlahovic sembra finire in quella degli 'intoccabili' nella rosa di Massimiliano Allegri, con due gol all'attivo dall'inizio della stagione a cui si aggiunge 1 assist. Situazione analoga anche per Federico Chiesa, in scadenza nel 2025. La società avrebbe già fissato un appuntamento in autunno per discutere le condizioni del prolungamento.