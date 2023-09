Juve, opportunità Samardzic per il centrocampo: la concorrenza è tanta

Dopo l'intrigo di mercato in estate con l'Inter - dove sembrava fatta- Samardzic è rimasto a Udine. Ma ancora non si sa per quanto. Il patron dei friulani Giampaolo Pozzo aveva confermato di essere pronto a discutere con un'altra big per il cartellino di Samardzic, alle giuste cifre (come rivela Calciomercato.com). Di certo le pretendenti non mancano: dalla Bundes alla Premier fino alla Serie A. Tra le italiane, il Napoli - relativamente alla situazione di Zielinski- non scarta l'idea a gennaio. Così come la Juve, appesa agli esami di Pogba: Samardzic è un profilo molto gradito al nuovo dt Cristiano Giuntoli, anche se nel mentre valuta anche quello di Hojbjerg del Tottenham.