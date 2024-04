Juve, Oppini: “Per il derby della Mole prevedo un pareggio”

Francesco Oppini ha fatto il suo pronostico per il derby della Mole: per l'opinionista, l'incontro tra Torino e Juve terminerà con un pari

Intervistato per Calcionews24, Francesco Oppini ha parlato della prossima sfida della Juventus al Torino. Ecco le sue parole: "Pronostico un pareggio. Cosa mi ricorda il derby? Intanto la mia città natale, quindi la Mole Antonelliana, che ho addirittura tatuato sul corpo. Poi mio nonno, lui era un grandissimo granata. Fu il primo in assoluto a portarmi allo stadio a vedere un derby quando ero molto piccolo. Quel derby fu poi vinto dalla Juve e io in seguito ricevetti da parte di Boniperti la divisa intera di Tacconi, portiere della Juve. Boniperti mi scrisse pure una lettera, auspicando che io diventassi un tifoso bianconero, al contrario di quello che era mio nonno e anche mia madre all'epoca, che era ancora granata. Quindi tra mio padre che era bianconero, la vittoria nel derby e la lettera di Boniperti, diventai ufficialmente della Juve".