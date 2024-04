Juve, Oppini: “Nessuno parla del fallo di Mina su Alcaraz…”

Tramite il suo profilo social, Francesco Oppini ha commentato il caso di moviola del fallo di Yerry Minasu Carlos Alcaraz in Cagliari-Juventus. Ecco le sue parole: "Si parla di qualsiasi cosa inerente a Cagliari-Juve, del pessimo primo tempo della Juventus e del secondo migliore. Di Allegri furioso, di Giuntoli che conferma Allegri, ma nessuno ha approfondito il rigore clamoroso non fischiato alla Juventus sullo 0-0. Perché Mina salta e tira una gomitata in testa ad Alcaraz aprendogli la testa e facendolo sanguinare. L'arbitro non vede e il Var non segna niente, ma se tu vedi un giocatore con la testa sanguinante, cosa potrà mai essere successo?".