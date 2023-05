Oppini: “Inchiesta Juve? Azione ad hoc per farla pagare ad Agnelli”

Francesco Oppini , volto televisivo e tifoso dei bianconeri, ha detto la sua in un'intervista a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Se la giustizia sportiva è afflittiva deve esserlo sempre. Nel 2006 il Milan non doveva fare la Champions, poi la giocò e la vinse anche. Potrei citare migliaia di esempi, parlare della Procure di Napoli e Roma. Io credo questa situazione che è capitata alla Juve sia fatta ad hoc per farla pagare ad Agnelli per la Superlega. Come a dire “O patteggiate o vi facciamo fuori per uno o due anni dalle coppe europee”.

La Juve dovrebbe rispondere con una provocazione, è il club che ha gli indotti più alti della Serie A e lo hanno ricordato Lotito e Mourinho. Io andrei al TAR, bloccherei il campionato e inizierei a fare una guerra di forza. Senza la Juve anche le altre società andrebbero in difficoltà. Poi ci sono anni in cui sbagli o in cui sei meno attento, è vero che abbiamo anche peccato di presunzione e qualche sessione di mercato degli ultimi anni lo dimostra, ma non significa che devono essere presi in giro anche i tifosi. Cosa ne sarà la gente che investe il suo stipendio per seguire questa squadra non può saperlo. La stagione diventa una barzelletta.