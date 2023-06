Juve, Oltre a Castagne i bianconeri pensano ad altri due nomi

In queste ore la Juve pensa ad un nuovo rinforzo per un esterno di fascia oltre a Weah

I bianconeri sono a caccia di un esterno di fascia. Il nome più caldo resta quello di Timothy Castagne, che avrebbe già dato l'ok al trasferimento a Torino, come riportato da Gianluca Di Marzio. Il Leicester (retrocesso in Championship) chiede 15 milioni per il suo cartellino mentre i bianconeri puntano ad un prestito con obbligo di riscatto o ad uno sconto sull'acquisto del belga. Il giocatore ha collezionato 97 presenze nella sua precedente esperienza in Serie A con la maglia dell'Atalanta (dal 2017 al 2020), a cui si aggiungono 8 gol e 7 assist.