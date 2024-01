Juve, Olivieri torna in bianconero? Risponde l’allenatore del Venezia

Marco Olivieri ritorna alla Juventus ? L'attaccante bianconero, in prestito al Venezia , avrebbe faticato molto in questa prima metà di campionato. Il giocatore, complici le noie fisiche che lo starebbero accompagnando da tempo, non starebbe riuscendo a trovare la migliore condizione. Nelle ultime settimane, il dubbio che il giocatore potesse tornare alla base si sarebbe fatto sempre più forte. A proposito di esso, l'allenatore della squadra arancioneroverde, Paolo Vanoli, ha provato a dare delle indicazioni in merito. Ecco cosa ha detto durante la conferenza stampa di viglia che precede il match contro la Sampdoria :

"Olivieri ha scontato due partite e sarà con noi, quando scelgo dei giocatori li scelgo perché so cosa possono dare. Quello che ho detto a Marco è che quest’anno per lui è un anno importante ma lo deve vivere con tranquillità. Purtroppo viene da un anno disastroso e deve capire le caratteristiche del suo fisico, deve diventare maniacale e professionale perchè il fisico è quello che ti darà, in prospettiva, insieme alle qualità tecniche, da mangiare. Quindi gli ho detto che ha bisogno di avere tranquillità, capire i suoi pregi e difetti e lavorare su questo perchè ha potenzialità per fare bene. Spesso il giovane pensa che se non gioca non cresce, non è vero, bisogna capire che si può anche soffrire e conquistarsi qualche cosa. Il giovane soprattutto qua a Venezia si deve conquistare qualcosa perchè siamo una bella rosa in cui tutti possono essere titolari e dare qualche cosa".