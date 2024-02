Juve, Olivieri in gol con il Venezia: la rete è una meraviglia

Marco Olivieri, in prestito dalla Juventus al Venezia, ha trovato la prima rete in arancioneroverde con una semi rovesciata spettacolare

Nel ventiseiesimo turno di Serie B, il Venezia si è imposto sul Pisa nei minuti finali di partita grazie alla prima rete in arancioneroverde di Marco Olivieri. Una rete non solo pesantissima per il giocatore in prestito dalla Juventus, ma anche di fattura altissima. Il gol è stato infatti realizzato in semi rovesciata al volo dopo un cross dalla destra di Gianluca Busio. Una rete magistrale tanto da evocare l'immagine iconica delle figurine Panini.