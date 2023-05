Juve, le offerte per Rabiot non si fermano: ora anche il Newcastle

Dopo l'interessamento di diversi top club, adesso il Newcastle fa sul serio. L'addio di Adrien Rabiot non è stato ancora ufficializzato ma potrebbe arrivare nelle prossime settimane e il suo futuro resta un punto interrogativo in casa Juve. Certo è che le offerte non mancano. Nonostante la difficile annata della Juventus, il francese è reduce da una stagione superlativa in bianconero.