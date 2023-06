Juve, occhio all’Inter: i nerazzurri accelerano per Milinkovic-Savic

Juventus unico club in corsa per il serbo? Niente affatto. In queste ore l'Inter spinge sull'acceleratore per Sergej Milinkovic-Savic, che già conosce bene Simone Inzaghi. Qualche settimana fa a DAZN Heroes aveva detto: "Inzaghi e Sarri? Fanno un calcio diverso. Con Inzaghi utilizzavamo di più la soluzione con palla alta, con Sarri giochiamo palla a terra. A me piace più il 3-5-2. Mi diverto perché abbiamo sempre palla noi. Con Sarri è il secondo anno: nel primo abbiamo avuto qualche difficoltà ma ora ci siamo abituati, abbiamo iniziato a divertirci. Sarri ci fa correre molto, ma se non corri non puoi giocare questo sport. Corri per prenderla, ma dobbiamo tenerla un po’ di più".