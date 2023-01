Juve, occhio all’Atalanta! La squadra di Gasperini ne fa 8 alla Salernitana

L'Atalanta stravince e porta a casa i tre punti contro la Salernitana: la prossima sfida in Serie A sarà contro la Juve

redazionejuvenews

Boga, Lookman (doppietta), Hojlund, Ederson, Koopmeiners, Scalvini e Zortea: ieri l'Atalanta ha vinto ben 8-2 contro la Salernitana. Un risultato storico per la squadra di Gian Piero Gasperini, che ora si prepara a sfidare lo Spezia in Coppa Italia e poi la Juve in Serie A. Il morale dei nerazzurri sarà al massimo: i bianconeri dovranno prestare la massima attenzione.

Al termine della partita il man of the match Lookman ha detto: "Siamo stati molto aggressivi nel primo tempo, è stata una grande partita. Siamo felici, sono tre punti importanti e ora pensiamo già alla prossima. Era molto importante vincere davanti ai nostri tifosi che ci spingono tanto. Dobbiamo pensare gara per gara, lavorare duro e dare il meglio. Il campionato è ancora lungo, vedremo dove arriveremo".

Dello stesso pensiero anche Gasperini: "Cosa ci dice questa gara? Sono tre punti, ci mettono alla fine del girone d'andata in una buona classifica, abbiamo un discreto divario da quelle dietro, è indubbio che un po' di vantaggio lo abbiamo messo. I tanti marcatori differenti? I giocatori si devono abituare a fare gol, segnare ti dà una soddisfazione enorme, poi non ci rinunci più".I nerazzurri in vista della partita contro la Juve, però, dovranno fare a meno di Koopmeiners, squalificato: "Mi dispiace perché si gioca contro la Juventus, tutti vorrebbero esserci. Almeno così si azzerano i cartellini".