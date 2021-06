Juve, occhi su Milenkovic se parte Demiral

Possibili movimenti in difesa

Le strategie della nuova Juventus presentano differenze radicali con quelle degli ultimi anni. Molto più spazio alle idee di Massimiliano Allegri, che ora ricopre un ruolo di rilievo anche nelle scelte di mercato. Meno cessioni che mirano soltanto alle plusvalenze e, in generale, meno esborsi economici nel breve periodo. Al 30 giugno, da sempre deadline per l'esercizio di bilancio e dunque anche per le uscite da plusvalenza, la Juventus non ne ha messa a segno neanche una. Un'anomalia totale rispetto alle ultime stagioni, che segna il netto passaggio dalla gestione Paratici all'era Cherubini-Allegri. L'aumento di capitale previsto per il prossimo autunno ha certo dato una grossa mano al nuovo direttore dell'area tecnica, che verrà presto presentato da Andrea Agnelli in conferenza stampa. Pare dunque che non sia necessario registrare grosse plusvalenze per salvare il bilancio, ma cosa succede sul mercato?

La Juventus ha comunque necessità di cedere alcuni esuberi, non più ritenuti parte integrante del nuovo progetto di Massimiliano Allegri. Non è tra questi Merih Demiral, che però potrebbe cedere alle lusinghe di qualche club inglese. Il turco vorrebbe più spazio, che alla Juve non è qualcosa di esattamente garantito. Dunque, se dovesse arrivare un'offerta convincente (tra i trenta e i quaranta milioni di euro), i bianconeri potrebbero anche decidere di privarsene. In tal caso, salirebbero le quotazioni di Nikola Milenkovic, che secondo il quotidiano La Repubblica sarebbe stato individuato come possibile sostituto. Il gigante viola è un prospetto di ottimo livello, capace di ricoprire sia il ruolo di centrale di difesa che quello di terzino. Il parco laterali della Juve è carente, dunque un giocatore duttile come Milenkovic potrebbe decisamente far comodo. Con i fondi freschi in arrivo dalla cessione di Demiral, convincere Commisso potrebbe rivelarsi molto più facile del previsto. In alternativa, i bianconeri potrebbero anche tentare di rilanciare Rugani, che però al momento resta sulla lista dei partenti.