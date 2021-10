Juve, occhi su Paredes del PSG

La Juventus sarebbe molto interessata al centrocampista del PSG. Federico Cherubini, direttore sportivo del club, avrebbe già avviato i contatti

redazionejuvenews

La Juventussarebbe molto interessata al centrocampista del PSG. Federico Cherubini, direttore sportivo del club, avrebbe già avviato i contatti con il club parigino per cercare di trovare un accordo con il giocatore. Il mediano in questione ha già avuto una esperienza in Italia in passato e ora avrebbe voglia di una nuova sfida in uno dei quattro top campionati europei. Come detto, anche la Juve sarebbe forte sul giocatore. La Vecchia Signora però non è il solo club italiano che avrebbe contattato il PSG. Sulle tracce del centrocampista ci sarebbero anche Milan, Inter e un eventuale ritorno alla Roma.

Si tratta di Leandro Paredes. Il mediano argentino ha 27 anni ed è nel pieno della sua carriera, ma è da anni al PSG dove non ha mai vinto la Champions. Paredes però ho vinto molti scudetti e coppe nazionali. Come detto, il classe 1995 avrebbe voglia di una nuova avventura in Italia ed i bianconeri sarebbero interessati al colpo per rafforzare il centrocampo. Da tempo, infatti, la Juve non ha un vero e proprio forte regista e l'argentino potrebbe essere finalmente il profilo giusto per sistemare la situazione. Il problema sarebbe la sua valutazione. Il club parigino vorrebbe una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro visto che il giocatore ha ancora molto da dare in campo e il campionato italiano ora, con la crescita che ha avuto, sarebbe perfetto per lui e per il suo stile di gioco.

Cherubini avrebbe già fatto diversi passi avanti con la dirigenza del PSG, ma ci sarebbe la concorrenza della Roma. I giallorossi sarebbero disposti a prendere il giocatore già a gennaio, visto che nella rosa di Mourinho manca un forte centrocampista titolare. Per la cifra non sarebbe un problema. I Friedkin avrebbero intenzione di fare un mercato faraonico nelle prossime sessioni. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire il futuro dell'argentino.