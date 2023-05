Juve, occhi su Koulibaly: il difensore potrebbe tornare in Italia

L'ex Napoli potrebbe tornare a sorpresa in Serie A dopo un anno passato al Chelsea. Il difensore classe 1991 infatti potrebbe riaffacciarsi in Italia anche prima della scadenza del suo quadriennale. E tra i club interessati ci sarebbe proprio la Juventus, dove diventerebbe il nuovo leader difensivo bianconero (anche vista la situazione legata a Leonardo Bonucci). Va anche detto che i Blues hanno vissuto un anno deludente: ora il Chelsea vuole fare 'tabula rasa' e ripartire da zero in vista della prossima stagione. Una cosa è certa: dalle parti di Londra si prospettano cambiamenti significativi a 360°.