Juve, occasione da titolare per Kaio Jorge: riuscirà a convincere?

Contro il Sassuolo in Coppa Italia Kaio Jorge potrebbe partire titolare. Per il giovane attaccante bianconero un'occasione per convincere

redazionejuvenews

Dopo nove lunghissimi anni di dominio incontrastato sulla Serie A, la scorsa stagione l'Inter ha vinto lo scudetto, togliendo dal suo trono la Juventus. In estate, quindi, la dirigenza bianconera ha deciso di cambiare rotta e cominciare la ricostruzione. Diversi acquisti, tutti giovanissimi e dal grande potenziale. Il simbolo di questo strategia, continuata in inverno con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, potrebbe essere Kaio Jorge. Classe 2002, il giovane attaccante brasiliano è stato acquistato dal Santos per essere un futuro campione. Le qualità per fare bene ci sono tutte.

Fino ad ora, però, Kaio ha trovato pochissimo spazio in questa Juventus, chiuso nelle gerarchie da campioni come Morata, Dybala e Kean. E l'arrivo di Vlahovic a Torino non sarà certamente d'aiuto. Fino ad ora per il giovane brasiliano soltanto nove presenze, tutte da subentrante, per un totale di appena 124 minuti giocati. A questo punto il classe 2002 è ad un bivio: o riuscirà a ritagliarsi un po' di spazio o sarà addio, magari in prestito. Per poter continuare il suo processo di crescita, infatti, l'attaccante dovrà giocare per farsi le ossa. Le tante panchine non gli sono invece d'aiuto. Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera credono in lui: avrà modo di dimostrare le sue qualità?

Questa sera in Coppa Italia contro il Sassuolo Kaio Jorge sembra essere in vantaggio su Kean. Allegri in vista dei molti impegni ravvicinati ha deciso di dare un po' di fiato ad alcuni titolarissimi, facendo un po' di turnover. L'attaccante brasiliano potrebbe quindi partire titolare al centro dell'attacco bianconero, un'occasione più unica che rara per guadagnare la fiducia dell'allenatore. Con Kean che ha deluso e Morata spostato sulla fascia sinistra, il sostituto di Vlahovic potrebbe essere proprio lui. Il giovane dovrà però guadagnarsi quel posto a suon di buone prestazioni, e la prima potrebbe essere proprio questa sera.