Juve, obiettivo tesoretto: oltre a Zakaria e Pellegrini spunta un altro nome

Da Zakaria a Pellegrini: l'opzione in più per fare cassa si chiama Iling Jr. Ma la Juve non sarà facilmente disposta a lasciarlo partire

redazionejuvenews

Prima di comprare bisogna pensare a vendere. E ora -dopo la maxi ammenda da 20 milioni di euro- ancor di più. La coppia Giuntoli-Manna è al lavoro per rinforzare la rosa e parallelamente fare cassa.

Questa settimana sarà decisiva per definire il futuro di Denis Zakaria. Con ogni probabilità il centrocampista tornerà in Premier, dopo il prestito al Chelsea. Tra le ipotesi più solide c'è infatti il West Ham, che sta lavorando da diverso tempo per trovare la quadra. Oltre agli inglesi ci sarebbe anche il Monaco e il Lipsia. Altro nome caldo in fatto di esuberi è quello di Luca Pellegrini. Lotito tuttavia non sembra convinto di investire sul terzino e valuta soltanto un ritorno in prestito secco. Intanto il Nizza ha messo sul piatto un'offerta da 8 milioni ma il giocatore non sembra propenso a tornare all’estero: il suo sogno resta quello di tornare alla corte di Sarri. I suoi agenti nel mentre si stanno guardando intorno per valutare altre opzioni in Italia e l’hanno proposto al Milan. I rossoneri valutano un prestito con diritto di riscatto, anche se ritengono elevato lo stipendio da 3 milioni a stagione.

Ma oltre a questi due nomi negli ultimi giorni, come rivelato da Tuttosport, alcuni club inglesi avrebbero chiesto informazioni per Iling Jr. In particolar modo ci sarebbero l’Aston Villa e l'Everton, che pensa a Iling in alternativa alla prima scelta Willy Gnonto richiesto dal Leeds (30 i milioni che vogliono dalle parti di Elland Road per cedere il classe 2003). E così i Toffees hanno chiesto informazioni proprio per Iling Jr, valutato circa 25 milioni.