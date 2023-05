Juve, obiettivo 2° posto: rush finale per la Corsa Champions

Come ha anche ribadito ieri Allegri nel post gara, c'è un secondo posto in classifica da difendere per i bianconeri

In queste ultime tre giornate la classifica potrebbe essere ribaltata non solo per i risultati delle squadre sul campo ma anche in base alla sentenza di lunedì.

Tuttavia dopo la sconfitta al Nerviòn, la Juventus il 22 maggio farà visita all'Empoli di Zanetti (già matematicamente salvo). Dopodiché ci sarà il Milan a Torino e infine l'Udinese in trasferta per l'ultima di campionato. L'Inter invece affronterà il Napoli al Maradona e alla 37a ospiteranno l'Atalanta al Meazza per chiudere a Torino contro il club granata. La Lazio domenica sera sarà ad Udine per poi ospitare la Cremonese all'Olimpico e terminare contro l'Empoli fuori casa. Il Milan invece scenderà in campo contro una Samp già in B mentre la prossima settimana è attesa all'Allianz per lo scontro diretto contro la Juventus; l'ultima sarà a San Siro contro l'Hellas. Il calendario della Roma vede due sfide casalinghe (contro Salernitana e Spezia) e la trasferta di Firenze nel prossimo turno. Infine la Dea contro il Verona (in casa) questo weekend e poi contro l'Inter al Meazza prima di chiudere in casa contro il Monza.