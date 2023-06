Juve, obiettivo 140 milioni: non basterà ridurre il monte ingaggi

Non solo il monte ingaggi: la Juve spera negli esuberi

Messi alle spalle i casi sopracitati, considerando per probabile l'addio di Rabiot, l'attenzione della Juventus si è spostata sui sacrifici e sugli esuberi. In caso di partenza di Rabiot, potrebbe essere sufficiente un solo grande sacrificio, questo nell'ottica di poter fare anche un grande calciomercato in entrata. Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sarebbero i principali indiziati, mentre per Gleison Bremer ci sarebbe la volontà di resistere, salvo offerte irrinunciabili. Difficile che invece le entrate dei vari esuberi possano essere sufficienti a evitare la prospettiva della grande cessione. Nonostante potrebbe essere corposo il tesoretto ricavato da queste cessioni, tanto che si potrebbe anche superare l'obiettivo 140. Non per nulla, Giovanni Manna è in missione in Inghilterra soprattutto per cedere Dejan Kulusevski e portare soldi freschi a Torino. Ma anche da Zakaria, Mckennie, Pellegrini e Arthur ci si aspetterebbe di ricavare un gruzzoletto non indifferente, magari attorno ai 60 milioni di euro. Infine, operazione non semplice, sarà quella di trovare una soluzione per Alex Sandro e il suo contratto oneroso.