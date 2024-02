Juve, nuovo ruolo per Danilo dopo l’infortunio? L’idea di Allegri

La Juve aspetta con ansia il ritorno in campo di Danilo: Allegri prepara un possibile cambio ruolo per il brasiliano

Dopo il brutto colpo subito nella partita contro il Verona il capitano della Juve Danilo è rimasto in panchina nella sfida contro il Frosinone e rischia di fare altrettanto con il Napoli. Gli esami hanno escluso lesioni ma lo staff medico non ha nessuna intenzione di affrettare inutilmente i tempi.

Allegri lo aspetta con ansia , pronto anche a provarlo in un nuovo ruolo . Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, una volta tornato in gruppo Danilo potrebbe essere schierato come centrocampista.

Con Rabiot e McKennie infortunati, infatti, la Juve è in emergenza a centrocampo e il brasiliano potrebbe rivelarsi una soluzione d'emergenza. In carriera, infatti, Danilo ha già giocato in mediana sotto la gestione Pirlo e ora potrebbe essere riproposto in quel ruolo.