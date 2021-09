Juve, nuovi sviluppi sulla Superlega: il comunicato del club

Nuovi sviluppi sul tema della superlega

redazionejuvenews

Aumenta la tensione in casa Juve in vista del big match di campionato contro il Milan, dove i bianconeri vorranno ottenere la loro prima vittoria stagionale anche in Italia, dopo aver conquistato i primi 3 punti sul difficile campo del Malmo in Champions.

Ma a tener banco dalle parti della Continassa, in queste ore non è solamente la sfida contro i rossoneri ma anche le vicende legate al tema della Superlega, rientrata prepotentemente nei dibattiti attuali. La società Juventus infatti, si è esposta in merito attraverso una nota ufficiale emanata al termine del Consiglio di Amministrazione odierno che, riporta quanto segue.

"In data 19 aprile 2021 Juventus ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con altri 11 top club europei per la creazione della Super League, una nuova competizione calcistica europea, alternativa alle competizioni UEFA, ma non ai campionati e alle coppe nazionali. La competizione sarebbe organizzata e gestita dalla ESLC (European Super League Company S.L.), di cui ciascun Club Fondatore è socio secondo quote e diritti equivalenti, in modo tale che tutto il progetto Super League sia di proprietà esclusiva dei club e non di terzi, creando quindi una coincidenza tra i soggetti che sopportano il rischio di impresa e quelli che gestiscono i diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive. Ad oggi non è possibile prevedere con certezza gli esiti e i futuri sviluppi del progetto Super League, della cui legittimità la Juventus rimane convinta".