Juve, ecco la nuova maglia bianconera per la stagione 2023/24: la foto

La Juventus è concentrata sul campo per concludere al meglio la stagione. L'obiettivo è conquistare l'accesso alla prossima Champions League, per la stagione 2023/24. Ad oggi è ancora tutto incerto, tra sfide da giocare sul campo e sentenze da emettere nei tribunali per la questione della penalizzazione in classifica. L'unica cosa di cui si è a conoscenza per la prossima stagione è la maglia casalinga che indosseranno i bianconeri. Confermate le indiscrezioni e le anticipazioni dei mesi scorsi: ora possiamo vedere la prima foto reale della maglia della Juve per la stagione 2023/24.