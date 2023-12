Juve, nuova indagine della Procura di Roma sul bilancio 2021/22

Secondo quanto riportato da Tuttosport la Procura di Roma avrebbe aperto una nuova indagine sulla Juve . Nel mirino degli inquirenti c'è il bilancio della stagione 2021/22 e in particolare una nota integrativa pubblicata a novembre 2022.

La Juve da un punto di vista sportivo rischia poco o nulla . Le accuse mosse agli ex dirigenti bianconeri sono infatti sempre le stesse dei precedenti filoni di indagine, dalle operazioni incrociate alle manovre stipendi, per cui la giustizia sportiva si è già espressa.

Di conseguenza la Juve ha già scontato la sua pena e non dovrebbe ricevere nuove penalità. Il problema è invece più di natura penale e riguarda soltanto gli ex vertici bianconeri, Andrea Agnelli in primis.