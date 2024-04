Juve, nuova idea per l’attacco: primi contatti con Retegui

La Juve è alla ricerca di rinforzi per l'attacco: occhi puntati su Retegui in vista della prossima sessione di mercato

In questa stagione l'attacco della Juve ha avuto non poche difficoltà. Se da una parte Vlahovic ha convinto, infatti, dall'altra Chiesa non è riuscito ad esprimere al meglio le sue qualità, Yildiz è un talento ma ancora molto acerbo mentre Milik e Kean hanno deluso le aspettative. Per questo in vista della prossima stagione Giuntoli studia un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Secondo Tuttosport il nome giusto potrebbe essere Retegui, con cui la Vecchia Signora ha già iniziato i primi contatti. L'idea della Juve è semplice: Retegui potrebbe essere un'alternativa a Vlahovic oppure giocare al suo fianco, ma nel caso il serbo dovesse essere venduto potrebbe addirittura prendere il suo posto. Il costo del cartellino è contenuto: circa 15 milioni di euro.