Juve, Nunziata: “Qualche problemino per Miretti e Baldanzi”

Carmine Nunziata, tecnico dell'Italia Under21, lancia un piccolo campanello d'allarme sulle condizioni di Fabio Miretti e Tommaso Baldanzi

Il sito ufficiale della FIGC ha riportato le parole espresse da Carmine Nunziata, tecnico dell'Italia Under 21. Gli azzurrini saranno impegnati contro la Lettonia domani alle ore 16.00, match valido per le qualificazioni agli Europei 2025. Nell'intervista, Nunziata ha parlato delle condizioni del giocatore della Juventus Fabio Miretti che, così come Tommaso Baldanzi, non sarebbe in perfette condizioni fisiche.

Ecco le sue parole: "Di sicuro il feedback è buono anche perché diversi ragazzi li conoscevo già. In vista della partita c'è da valutare la condizione fisica dei giocatori e, in particolare, quelle di Turicchia, Baldanzi e Miretti che hanno qualche problemino. Le difficoltà sono legate ovviamente al fatto che siamo a inizio stagione e che lo stato di forma non può essere ottimale".

Per Nunziata, il regista della Juventus e il trequartista dell'Empoli sono due elementi molto importanti per le ambizioni dell'Italia: "Per il resto Baldanzi e Miretti hanno grande qualità e fanno la differenza. Miretti può fare la mezzala o il trequartista, io l'ho fatto giocare anche da centrale: nel centrocampo può ricoprire qualsiasi ruolo. Chi ha più esperienza deve essere da traino per tutti gli altri, ma conoscendo il gruppo non c'è neanche bisogno di dirlo perché sono tutti ragazzi che hanno una mentalità vincente avendo giocato Mondiali ed Europei e quindi entrati nell'ottica di quello che devono fare".

