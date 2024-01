Juve, novità in Coppa Italia: Allegri convoca Muharemovic della Next Gen

Alle ore 21, Juventus-Salernitana chiuderà il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. Per i bianconeri, la sfida contro la compagine campana non sarebbe solamente l'occasione di lottare per proseguire la rincorsa a un titolo stagionale. Infatti, per la Juve sarebbe anche l'opportunità di dare spazio a giocatori meno utilizzati della rosa, ma anche di lanciare nuovi giovani dal vivaio. L'ultimo caso è quello di Tarik Muharemovic , giovanissimo difensore bosniaco prodotto della Next Gen . In occasione della prima convocazione da parte di mister Allegri , tramite il proprio sito ufficiale la Juventus ha dedicato una nota al calciatore. Ecco il comunicato:

"Con il numero 44, convocato per la sfida di Coppa Italia contro la Salernitana del 4 gennaio 2024, c'è Tarik Muharemovic. Nato a Ljubljana in Bosnia Erzegovina il 28 febbraio 2003, Tarik è difensore centrale di professione. Dalla stagione 2021/22 nelle fila dell'Under 19 bianconera, con la quale ha giocato 33 partite, 5 delle quali in UEFA Youth League. 2022/23: gioca sia in Primavera che con la Next Gen, squadra con la quale milita ancora oggi: in questa stagione sono 18 le sue presenze in Serie C (1522 minuti in totale) più una in Coppa Italia di categoria. Lo scorso settembre ha rinnovato il suo contratto fino al 2026."