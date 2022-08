Juve, novità a centrocampo: Frattesi in, Rabiot out?

La Juve continua a cercare rinforzi a centrocampo: piace Frattesi, primi contatti con il Sassuolo. In uscita c'è Rabiot

redazionejuvenews

Mancano 5 giorni all'inizio della Serie A, un paio in più all'esordio della Juve in campionato contro il Sassuolo. In ogni caso manca poco. anzi pochissimo all'inizio della prossima stagione. I bianconeri hanno rinforzato la squadra con acquisti di livello ma la partita contro l'Atletico Madrid ha messo in luca molti altri problemi da risolvere. La dirigenza della Vecchia Signora dovrà rimboccarsi le maniche e trovare al più presto una soluzione. In attacco, ad esempio, serve un'alternativa a sinistra, ruolo in cui il solo Chiesa (ancora ai box) non può bastare. Kostic è vicino alla fumata bianca, ma il mercato della Juve è ancora lungo.

Uno dei più grandi problemi da risolvere resta il centrocampo, reparto in cui la Juve continua ad avere difficoltà. Pogba sarebbe dovuto essere il rinforzo ideale per far alzare il livello della manovra, ma il centrocampista francese è già infortunato e non potrà partecipare alle prime sfide della prossima stagione. I bianconeri si ritrovano così una bella gatta pelare e corrono ai ripari. I possibili nomi per rinforzare la mediana sono due: Paredes e Frattesi. Se il primo è un nome che circola ormai da settimane, il secondo è invece tornato da poche ore alla ribalta. La Juve ha chiesto informazioni al Sassuolo, ma per il momento non ci sono offerte ufficiali.

In uscita c'è invece Rabiot, che continua a cercare una nuova sistemazione. Dopo essersi offerto al Monaco, oggi dall'Inghilterra si parla di un'interesse da parte del Manchester United. A riportarlo è David Ornstein, esperto di calciomercato che per primo aveva parlato di Koulibaly al Chelsea. Nel frattempo però l'ex PSG è alle prese con un piccolo infortunio alla testa a seguito di uno scontro di gioco nel match contro l'Atletico Madrid. Sui social il francese ha rassicurato i suoi fan dicendo: “6 punti di sutura, ma sto bene. Grazie per tutti i vostri messaggi”.