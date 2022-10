Juve, dalla Francia arrivano novità sul caso Pogba: dal ricatto al marabuto

Mentre sul terreno di gioco Paul Pogba si allena per tornare al più presto in campo , fuori dal campo continuano a trapelare novità sulla vicenda tra il centrocampista francese e il ricatto fatto nei suoi confronti dal fratello . Secondo quanto riportato in Francia da Le Monde, infatti, il fratello dell'ex United avrebbe cercato di estorcergli con la complicità di altri due ricattatori ben 13 milioni di euro, uno per ogni anno di carriera.

Una cifra alta ma dovuta, almeno secondo i delinquenti, visto che la banda avrebbe protetto Pogba nel corso di tutta la sua carriera, fisicamente e non solo . Ed è questo il punto più interessante della vicenda. Sembra infatti che il Polpo si sia valso di un marabuto , una sorta di santone islamico , per proteggersi e lanciare sortilegi nei confronti di altri giocatori e in particolare del compagno di nazionale Kylian Mbappe. Ipotesi queste che il giocatore della Juve ha fortemente respinto.

Ma tornando al ricatto, pare che Pogba abbia provato in tutti i modi a pagarlo pur di non rendere pubblica la storia. La banca avrebbe però negato per ben due volte il trasferimento di denaro. A questo punto, in attesa della somma totale, i tre ricattatori avrebbero richiesto e ottenuto la possibilità di spendere una cifra a loro piacimento all'interno del negozio Adidas di Parigi (Pogba ne è partner). Nel giro di pochi giorni i tre avrebbero speso quasi 50mila euro. Ora le autorità giudiziarie francesi continueranno a indagare per definire i dettagli della storia, con la speranza che tutto questo non affligga ancora di più le prestazioni in campo del centrocampista. Il suo ritorno alla Juve, per ora, è stato già abbastanza un flop.