Juve, Nosotti rivela: “Ne hanno parlato a lungo l’altro giorno…”

Secondo il giornalista Marco Nosotti la Juventus -nonostante le difficoltà a far quadrare i conti- non ha abbandonato del tutto la pista che porta a Domenico Berardi. Ecco le sue dichiarazioni: "In un 3-4-3 un nome come Berardi non stona. Ne hanno parlato a lungo l’altro giorno al tavolo dello staff. Sembrava che le notizie portate da Magnanelli, ex Sassuolo, interessassero e non poco".