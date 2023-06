Juve, l’approfondimento su Nonge: il ritratto del gioiellino bianconero

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una con il ritratto di Nonge , calciatore della Next Gen fresco di rinnovo. Ecco il comunicato: "Dopo gli approfondimenti su Tommaso Barbieri e Dean Huijsen, è il momento di ripercorrere insieme la stagione 2022/2023 di Joseph Nonge. Per il centrocampista belga classe 2005 - arrivato in Italia dalle Giovanili dell'Anderlecht nell'estate del 2021 - è stata un'annata altamente formativa, sotto tutti i punti di vista. I NUMERI STAGIONALI Sono 41 le presenze nella stagione 2022/2023 di Nonge, tenendo in considerazione tutte le competizioni. Quaranta le totalizza con la maglia della Primavera e una soltanto con quella della Next Gen e quest'ultima coincide con il suo esordio tra i professionisti. Entrando più nel dettaglio, nel Primavera 1 - play-off compresi - Joseph gioca 33 match dei 35 totali, non scendendo in campo soltanto in due occasioni. Nella Coppa Italia di categoria prende parte all'unica gara disputata dai bianconeri: l'ottavo di finale contro il Napoli.

Sei volte - sulle sette disponibili - affronta da titolare le sfide di UEFA Youth League e per lui si tratta dell'esordio assoluto nella competizione. Nel corso di queste 40 gare con l'Under 19 la sua evoluzione è evidente agli occhi di tutti. Cambia anche la sua posizione in campo: nel finale di stagione, infatti, lo vediamo giocare in posizione più avanzata, sulla linea dei trequartisti nel 4-2-3-1 disegnato da Paolo Montero a dimostrazione della sua enorme duttilità. A completare il conteggio, poi, la prima presenza tra i professionisti con la Juventus Next Gen. Nel corso di questa stagione arrivano anche le prime tre reti con l'Under 19, tutte messe a segno in campionato. L'ESORDIO DI NONGE IN PRIMAVERA Il suo esordio risale alla stagione 2021/2022. È il 12 febbraio e i bianconeri stanno vincendo 4-0 a Vinovo contro la Fiorentina. Al 77' un giovanissimo Joseph - ancora sedicenne - entra in campo per la prima volta con la maglia della Primavera. Nell'ultimo campionato disputato, invece, la prima di Nonge - in campo a inizio ripresa - coincide con la prima giornata di campionato: la trasferta di Sassuolo contro la formazione emiliana. La prima da titolare, in assoluto, la gioca la settimana successiva, quando a Vinovo arriva l'Udinese. Per vedere, poi, la sua prima rete in Primavera è sufficiente aspettare la terza giornata di campionato quando segna il gol del momentaneo 1-1 a Empoli.