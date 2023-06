Se c’è un reparto in emergenza è quello degli esterni. A destra Allegri dovrà fare i conti con il brutto infortunio di De Sciglio (che tornerà nel 2024) e l'addio di Cuadrado (che ha detto di no al rinnovo). Mentre a sinistra nonostante il recente rinnovo automatico di Alex Sandro, la Juve cerca forze fresche. Ecco, quindi, come la figura del 22enne Parisi possa calzare alla perfezioni le esigenze della società. In tutto ciò tornerà anche Cambiaso in prestito al Bologna.