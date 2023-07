Juve, non c’è più spazio per il numero 19: le reazioni del Web

I fattori scatenanti sono stati senza dubbio l'età e lo stipendio monstre (da 6,5 milioni di euro a stagione). La Juve ha preso questa decisione anche in ottica di ottimizzazione e riduzione del monte ingaggi. Ieri Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna avrebbero raggiunto fisicamente il giocatore (ancora in vacanza) per comunicargli di persona la scelta tecnica di Allegri di escluderlo dalla rosa. Nonostante tutto il difensore lunedì sarà alla Continassa per tentare di convincere il mister a cambiare idea. Come riferito dal Corriere dello Sport: " Bonucci, preso atto della comunicazione, ha comunque manifestato la voglia di assolvere ai suoi doveri contrattuali e di rispondere alla convocazione". Per quanto riguarda il futuro, Bonucci preferirebbe restare in Serie A (o perlomeno in Europa) anche per motivi familiari. Al momento il giocatore scarta le ipotesi di trasferimento negli Stati Uniti e in Arabia Saudita.