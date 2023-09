Juve, non è detta l’ultima parola: in Arabia Saudita il mercato chiude il 7

Calciomercato finito ma non per tutti. La Saudi Pro League avrà altri 5 giorni di tempo per continuare a stupire. E le ripercussioni potrebbero esserci proprio per la Juventus . Nel mirino degli sauditi ci sono Paul Pogba e Filip Kostic , la cui permanenza non è più così scontata. Il primo è stato a lungo corteggiato nelle scorse settimane e sarebbe il testimonial perfetto per l'operazione di promozione del campionato saudita.

In caso di offerte interessanti, la Vecchia Signora non si volterebbe indietro, considerando il pesante ingaggio e le condizioni fisiche del giocatore che ancora lasciano dei dubbi. Dunque bisognerà attendere ancora qualche ora per il mercato in uscita dei bianconeri. Per quanto riguarda invece il serbo, il classe '92 è finito in fondo alle gerarchie di Allegri che nei primi due impegni di campionato ha preferito schierare Cambiaso (di ritorno dal prestito al Bologna) ed Iling Jr. Dall'8 settembre in poi, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli insieme al suo vice Giovanni Manna si butteranno a setacciare 'mercati alternativi' a caccia di occasioni last minute.