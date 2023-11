Juve, non c’è pace per Olivieri: il Venezia vola senza di lui

Nel quattordicesimo turno del campionato di Serie B, il Venezia ha ottenuto il quarto successo consecutivo sconfiggendo il Bari con un netto 3-0 in trasferta. Il successo, costato il primo KO della compagine biancorossa in casa di questa stagione, vale l'aggancio alla vetta della classifica in concomitanza con il Parma . Nella festa arancioneroverde c'è però una piccola nota stonata: lo stop di Marco Olivieri , in prestito dalla Juventus Nex Gen .

Dopo l'esperienza non esaltante e condizionata da problemi fisici al Perugia, l'attaccante è passato nuovamente dal prestito questa volta in laguna. Dopo quattro apparizioni da subentrante, Olivieri è stato fermo alcune settimane per recuperare la condizione e smaltire alcune noie fisiche. Contro il Bari il giocatore è entrato in campo nel secondo tempo per poi essere sostituito dopo appena 7' minuti. Ancora problemi per il giocatore della Juventus, le cui condizioni saranno da verificare nei prossimi giorni.