Juve, nome nuovo per l’attacco: piace Danylo Sikan

La Juve è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo: piace Danylo Sikan, giovane attaccante dello Shakhtar Donetsk

In vista della prossima estate la Juve si prepara a rinforzare il reparto offensivo . L'idea è quella di comprare un attaccante duttile, così da poter passare all'occorrenza dal 3-5-2 al 4-3-3. Se Gudmundsson del Genoa è un nome che circola ormai da mesi, secondo Tuttosport c'è anche un altro giocatore nel mirino di Giuntoli .

Il Footbaal Director bianconero sta infatti seguendo con grande attenzione Danylo Sikan, attaccante dello Shakhtar Donetsk. Il classe 2001 in questa stagione ha collezionato 4 gol e 2 assist in 19 presenze in campionato, prospetto molto interessante e soprattutto low cost.