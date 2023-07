Greenwood in Serie A? Tre club su di lui: c'è anche la Juve ma Mourinho sembra in pole position

Secondo quanto riportato dal The Sun, lo Special One lo vorrebbe come rinforzo per la prossima stagione. Mason Greenwood è ormai fuori contratto con il Manchester United dal 22 gennaio 2022 per un'indagine su una presunta violenza sessuale ai danni della compagna.