Juve, nodo fascia destra: i bianconeri puntano Holm e Castagne, ma…

Mentre per Timothy Castagne, vista la retrocessione del Leicester in Championship, i bianconeri puntano al ribasso. La pista in realtà sarebbe stata messa in stand-by. Oltre a questi due profili la Juve ha messo nel mirino anche Ivan Fresneda del Valladolid, l'ex Fiorentina Odriozola (più orientato alla Real Sociedad) e Lucas Vazquez (verso la permanenza al Real Madrid). Il laterale destro classe 2004 -protagonista con la Spagna Under 19- ha dichiarato a TMW: "L’Italia? Vediamo, vediamo... Non c'è fretta, anche perché a Valladolid sto bene.”. La valutazione dello spagnolo era fino a pochi mesi si aggirava intorno ai 40 milioni di euro, ma dopo la retrocessione del club spagnolo si è dimezzata.