Juve, no Vlahovic no party: attacco bianconero in crisi

Senza di Vlahovic la Juve non è riuscita a rendersi veramente pericolosa contro l'Udinese: attacco in crisi

L'attaccante serbo è stato il miglior giocatore della Serie A di gennaio e senza di lui la squadra di Allegri non è più in grado di segnare. Si è visto bene contro l'Udinese dove il classe 2000 non è stato convocato per via di un infortunio muscolare.