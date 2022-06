Juve, l’ipotesi Di Maria si fa sempre più difficile. Colpa di Tevez?

La caccia al sostituto di Paulo Dybala si sta rivelando molto più difficile di quanto sembrava potesse essere. Fino a qualche settimana fa, infatti, il colpo sembrava servito su un piatto d'argento: Angel Di Maria , svincolato dopo la fine del suo contratto con il PSG, sembrava ad un passo dai bianconeri. Per la Vecchia Signora sarebbe stato il colpo perfetto, sia dal punto di vista tecnico-tattico che da quello economico. L'uso dei condizionali è d'obbligo perchè da giorni Di Maria evita di dare una risposta definitiva ai bianconeri. Eppure la proposta della Juve era ottima: un anno di contratto da 7 milioni , come da lui richiesto. Nonostante tutto questo il Fideo, in vacanza ad Ibiza, prende tempo ma la pazienza della dirigenza sta per finire.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la pista Di Maria sarebbe ormai fredda . I bianconeri si sarebbero stufati di aspettare l'argentino e avrebbero mollato il colpo. Il comportamento dell'ex PSG sarebbe stato letto come una mancanza di motivazione: Di Maria vuole davvero venire a Torino? Forse no, meglio pensare ad altri. Le alternative numero uno restano Zaniolo e Berardi , nomi più volte accostati alla Juventus ma con cui la dirigenza bianconera non ha mai avuto contatti diretti.

Ma perchè Di Maria non vuole accettare il corteggiamento della Juventus? Sullo sfondo c'è sempre l'interesse del Barcellona ma non è da escludere un'altra ipotesi. Il Fideo non ha mai nascosto la sua voglia di concludere la carriera al Rosario Central, in Argentina, squadra che da pochi giorni è allenata da Tevez. L'ex attaccante bianconero in conferenza stampa ha rivelato: "Di Maria? Ora non potrei parlarci. Pensate che parlo a malapena con mia moglie dal lavoro che ho. Vorrei che venisse, a chi non piacerebbe. Quando la situazione sarà più calma, io lo chiamerò e gli chiederò cosa vuole fare. Sappiamo della sua personalità: sarebbe molto positivo per la rosa, per l'esperienza che trasmetterebbe a questi ragazzi".