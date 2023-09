Juve, Niente conferenza stampa per Sarri: il silenzio di Formello

Alle parole di Massimiliano Allegri nella vigilia di Juventus-Lazio, Maurizio Sarri ha risposto con il silenzio. Il tecnico biancoceleste non si è infatti presentato nella consueta conferenza stampa pre-partita a Formello. Tutto rimandato a lunedì quando -per forza di cose- dovrà parlare in vista del big match di Champions League contro l'Atletico Madrid. Tra i giocatori della Lazio invece l'ex bianconero Luca Pellegrini. Oltre a lui c'è attesa in campo per Nicolò Rovella, che oggi per la prima volta potrebbe essere coinvolto nella staffetta con Danilo Cataldi. Il tecnico bianconero invece ieri in conferenza stampa non si è risparmiato: dal caso Bonucci allo scandalo Pogba fino alla partita di oggi all'Allianz Stadium.