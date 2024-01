Juve, niente Arabia nel futuro di Kostic: vuole lottare per lo scudetto

Kostic lascerà la Juve a gennaio per trasferirsi in Arabia Saudita? Secondo Tuttosport l'esterno serbo ha le idee chiare

La prima metà della stagione è stata un continuo di alti e bassi per Kostic, che ha alternato buone prestazioni a giornate decisamente no. I club dell' Arabia Saudita continuano a tentarlo con offerte faraoniche ma il serbo sembra avere le idee chiare.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l'ex Eintracht Francoforte non lascerà la Juve in questa sessione di mercato. Kostic vuole infatti lottare fino alla fine per lo scudetto.