Juve, Nicolussi Caviglia: “Sognato questo giorno sin dai Pulcini”

Intervistato per i canali ufficiali del club, Hans Nicolussi Caviglia ha espresso la sua gioia per la conquista della Coppa Italia con la Juventus. Ecco le sue parole: "E' un emozione grandissima, questa maglia quando la indosso è un privilegio e un onore. Vincere una coppa è un sogno che ho da quando gioco dai Pulcini. Mentalmente l'ho preparata bene, non è facile quando non giochi per qualche mese. Quando mi alleno lo faccio sempre bene, rispetto il DNA bianconero e lo metto in campo. Un po' mi sono immaginato le finali dei tornei da piccoli, rivivendo quelle emozioni. Sollevare una coppa con la Juve è speciale. La dedica è alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto nei momenti difficili. Oltre che agli allenatori dei settori giovanili come Milani e Grabbi, che fanno crescere i ragazzi in modo eccellente".