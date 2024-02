Juve, Nicolussi Caviglia: “Scudetto? Ci crediamo per il nostro dna”

Intervistato da Repubblica il centrocampista della Juve Nicolussi Caviglia ha parlato della lotta scudetto: " Per la nostra coesione e il nostro dna . C’è un senso di appartenenza molto forte, in tanti siamo cresciuti qui ed è importante trasmetterlo ai nuovi. Le consapevolezze c’erano anche all’inizio".

Sull'esordio contro l'Inter ha aggiunto: "Di giocare non me l’aspettavo, perché in settimana non ero mai stato provato: Allegri me l’ha detto il giorno della partita, forse ha voluto proteggermi psicologicamente. Paura? No, perché? Era l’opportunità che aspettavo".