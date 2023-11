Juve, Nicolussi Caviglia: “Titolare? Me l’hanno comunicato oggi, una sorpresa”

Al termine della partita contro l'Inter il giocatore della Juve Nicolussi Caviglia è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Io titolare? Me l'hanno comunicato oggi, è stata una sorpresa. Allegri mi ha detto di stare sereno e mi ha dato alcuni compiti tattici. In fase di possesso ho ricevuto pochi palloni, ma è stata una partita importante dal punto di vista difensivo".

Sul suo processo di crescita: "Posso ricoprire vari ruoli, posso giocare anche mezzala o in un centrocampo a due. C'è sempre modo di migliorare, oggi ad esempio non avuto modo di calciare in porta".