Juve, Nicolussi Caviglia fa respirare: Giuntoli cambia strategia?

Un po' per necessità, un po' per merito, Nicolussi Caviglia è stata la grande sorpresa nella lettura della formazione titolare scelta da mister Allegri in Juventus-Inter. La squalifica di fagioli, la sospensione di Pogba e le condizioni non ottimali di Locatelli e Miretti hanno sicuramente favorito la prima titolarità bianconera di Nicolussi Caviglia. Senza nulla togliere al giocatore, bravo a farsi trovare pronto.